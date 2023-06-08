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Генконсул КНР призвала РФ объединиться против гегемонии западных СМИ

Генконсул КНР Янфань: СМИ Китая и России должны пошатнуть гегемонию западной прессы
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Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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Российским и китайским журналистам стоит объединиться и выступить против гегемонии западных СМИ. С таким предложением выступила Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

«Надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», — отметила она в ходе «Медиасаммита».

Также Пяо Янфань добавила, что в России СМИ не всегда точно отражают позицию Китая по международным вопросам. По ее словам, есть пространство для развития в этом направлении, чтобы в будущем свести к минимуму догадки и упущения в медиаматериалах.

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Ранее, 21 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США демонстрируют противоположную свободе слова позицию, запрещая российские СМИ в мире, и вместе с тем повышают их популярность.

До этого, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что линия Запада на «отмену» российских СМИ грубо нарушает обязательства западных стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он подчеркнул, что Россия усматривает в таких действиях «нетерпимость к плюрализму мнений».

В декабре прошлого года Евросовет принял решение о приостановке лицензий на вещание российских телеканалов. В частности, мера затронула НТВ, «Россию 1» и Первый канал. В санкционном списке ЕС также есть несколько российских каналов, включая RT и «Россию 24».

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