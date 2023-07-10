Марочко заявил об отражении 70 атак ВСУ на луганском направлении за неделю

На луганском направлении ВС РФ отразили более 70 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом 10 июля заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, было уничтожено более 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников. Также за неделю российские военные пресекли действия 16 украинских диверсионно-разведывательных групп и ликвидировали 92 единицы автомобильной техники.

«Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков. Также поражено 46 различных артиллерийских систем, из которых 11 поставлены странами НАТО», — рассказал Марочко ТАСС.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались провести атаку на сватовском и краснолиманском направлениях. По его словам, атаки были отражены, в результате нанесения огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе и технике.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыва обороны у села Луговское на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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