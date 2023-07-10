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Марочко заявил об отражении 70 атак ВСУ на луганском направлении за неделю

Марочко: силы РФ за неделю отразили более 70 атак ВСУ на луганском направлении
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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На луганском направлении ВС РФ отразили более 70 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом 10 июля заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, было уничтожено более 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников. Также за неделю российские военные пресекли действия 16 украинских диверсионно-разведывательных групп и ликвидировали 92 единицы автомобильной техники.

«Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков. Также поражено 46 различных артиллерийских систем, из которых 11 поставлены странами НАТО», — рассказал Марочко ТАСС.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались провести атаку на сватовском и краснолиманском направлениях. По его словам, атаки были отражены, в результате нанесения огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе и технике.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что служащие 38-й амурской мотострелковой бригады ВС РФ не допустили прорыва обороны у села Луговское на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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