Выкуп из украинского плена для военных Вооруженных сил РФ стоил $20 тыс. и не гарантировал сохранение жизнь. Об этом 10 июля рассказал журналистам бежавший из плена доброволец с позывным Топаз.

Обычного обмена пленными киевские силовики даже не рассматривали, сказал он. Вместо него российским военнослужащим предлагалось заплатить $20 тыс., а затем их отпускали.

«Наши пленные говорили, что отпускают как — ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: «Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая». Только так, и всё», — подчеркнул Топаз.

Добровольцу удалось бежать из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном «Скала», специализирующимся на разведывательных и штурмовых действиях. Украинские военные планировали использовать Топаза в качестве «пушечного мяса» при разминировании.

Ранее в этот день российский военный рассказал о спасении пленного соотечественника. Отмечается, что украинские боевики заставили его сопровождать их во время атаки на российские позиции без оружия и боеприпасов.

В свою очередь, сам спасенный солдат удивлен тем, что ему удалось выжить в плену.

Ранее, 6 июля, самолет с вернувшимися из украинского плена военнослужащими РФ приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Военные рассказали, что уже сообщили родственникам о своем возвращении домой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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