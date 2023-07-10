Реклама
Прямой эфир
Мир
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован
Мир
Экс-постпред США указал на несоответствие Украины невоенным требованиям НАТО
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Мир
НАТО заявит на саммите о необходимости дальнейших реформ на Украине
Мир
Байден заверил Эрдогана в соответствии поставок F-16 Турции интересам США
Мир
Не менее 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Нигерии
Мир
Саммиту НАТО предрекли отсутствие триумфа из-за разногласий
Происшествия
Три человека попали в реанимацию после ДТП в Томской области
Недвижимость
Названы города с самой быстро растущей ценой аренды жилья
Происшествия
Пассажиры рейса Стамбул – Москва пожаловались на 11-часовую задержку
Происшествия
На Кубани эвакуировали людей из-за подтопления около 150 домов и дворов
Экономика
В России за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян
Сюжет:

Российский военный назвал стоимость выкупа из украинского плена

Доброволец: выкуп из украинского плена стоил 20 тысяч долларов и не гарантировал жизнь
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выкуп из украинского плена для военных Вооруженных сил РФ стоил $20 тыс. и не гарантировал сохранение жизнь. Об этом 10 июля рассказал журналистам бежавший из плена доброволец с позывным Топаз.

Обычного обмена пленными киевские силовики даже не рассматривали, сказал он. Вместо него российским военнослужащим предлагалось заплатить $20 тыс., а затем их отпускали.

«Наши пленные говорили, что отпускают как — ты платишь, выводят в поле, им эти командиры прямо так и сказали: «Хочешь — бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь — значит дойдешь, а не дойдешь — значит, судьба такая». Только так, и всё», — подчеркнул Топаз.

Добровольцу удалось бежать из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он был взят в плен на донецком направлении украинским добровольческим батальоном «Скала», специализирующимся на разведывательных и штурмовых действиях. Украинские военные планировали использовать Топаза в качестве «пушечного мяса» при разминировании.

Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Почему вооруженные формирования сменили тактику и сколько могут продлиться атаки без использования бронетехники

Ранее в этот день российский военный рассказал о спасении пленного соотечественника. Отмечается, что украинские боевики заставили его сопровождать их во время атаки на российские позиции без оружия и боеприпасов.

В свою очередь, сам спасенный солдат удивлен тем, что ему удалось выжить в плену.

Ранее, 6 июля, самолет с вернувшимися из украинского плена военнослужащими РФ приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Военные рассказали, что уже сообщили родственникам о своем возвращении домой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023