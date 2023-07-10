Российский военный рассказал о спасении пленного соотечественника

Российский военный спас пленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) соотечественника.

Отмечается, что украинские боевики заставили его сопровождать их во время атаки на российские позиции без оружия и боеприпасов.

«Боец, который находился на этом опорном пункте, вышел на меня по связи и говорит про прямой контакт. Я услышал очередь из стрелкового оружия. Мы выдвинулись группой на поддержку. Часть противников была ликвидирована, остались только несколько солдат ВСУ, которые поползли на первую линию в окопах», — рассказал мужчина.

Российские военные отбили атаку ВСУ, после этого на них вышел пленный без оружия и обмундирования в гражданской одежде. Он сообщил военнослужащим о еще одном пленном, которого ВСУ взяли с собой в зону боевого соприкосновения.

«Сами боятся работать, поэтому людей без экипировки и оружия отправляют на убой, используют их как мясо. Это не по-человечески, не по-людски», — заключил мужчина.

В свою очередь, сам спасенный солдат удивлен тем, что ему удалось выжить в плену.

«Сам не понимаю, как в живых остался, там обстрел конкретный шел, артобстрел, кассетным снарядами укладывали», – подчеркнул мужчина.

По его словам, украинские боевики не в первый раз практикуют подобные методы.

Ранее, 6 июля, самолет с вернувшимися из украинского плена военнослужащими РФ приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Военные рассказали, что уже сообщили родственникам о своем возвращении домой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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