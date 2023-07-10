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Суд дал условные сроки пяти полицейским по делу об убийстве студентки

Пятерых полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове приговорили к условным срокам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Кемерово суд вынес приговор пяти сотрудникам полиции по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в 2020 году. Все обвиняемые получили условные сроки. Об этом 10 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что сотрудникам были выдвинуты обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По информации «Известий», майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили два года лишения свободы условно, а диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — полтора года условно.

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Ранее, 17 марта 2021 года, сообщалось, что обвиняемый в убийстве своей сожительницы в Кемерово 24-летний Владислав Канюс раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшей. По версии следствия, он несколько часов издевался над своей бывшей девушкой и ударил ее более 50 раз. Соседи слышали доносившиеся из квартиры крики и несколько раз звонили в полицию, чтобы стражи порядка прислали наряд. Правоохранители же приехали на вызов уже только после того, как сами соседи вскрыли дверь и обнаружили девушку мертвой.

О том, что сотрудники полиции в Кемерово проигнорировали вызов в дом, в котором позднее произошло убийство 23-летней девушки, сообщалось в феврале 2021 года.

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