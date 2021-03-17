Обвиняемый в убийстве сожительницы в Кемерово раскаялся в содеянном

В Кемерово обвиняемый в убийстве своей сожительницы 24-летний Владислав Канюс раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшей. Об этом он рассказал в своих показаниях, которые судья зачитал из материалов дела по ходатайству защиты. При этом давать показания лично на процессе мужчина отказался.

«Я хотел покончить жизнь самоубийством, когда понял, что Вера мертва. В содеянном я раскаиваюсь, убивать я ее не хотел, желаю принести свои извинения родственникам Веры», —приводит показания обвиняемого ТАСС в среду, 17 марта.

По его словам, он познакомился с Верой Пехтелевой осенью 2016 года, а спустя три года возлюбленные начали жить вместе. Канюс указал, что иногда между ними вспыхивали бытовые ссоры и в ходе одной из них, произошедшей в конце 2019 года, девушка уехала от него в общежитие.

12 января 2020 года она приехала к Канюсу, чтобы забрать свои вещи. Они вместе выпили, и молодой человек предложил Вере снова сойтись, но она отказала. Обвиняемый указал, что после этого девушка оскорбляла его и начала бить первой, в том числе несколько раз ударила его между ног. Затем между ними произошла потасовка, в ходе которой молодой человек схватил шнур от утюга и начал душить свою жертву. При этом, согласно его же заявлению, в момент убийства он был пьян.

Однако по версии следствия, Канюс несколько часов издевался над своей бывшей девушкой и ударил ее более 50 раз. Соседи слышали доносившиеся из квартиры крики и несколько раз звонили в полицию, чтобы стражи порядка прислали наряд. Правоохранители же приехали на вызов уже только после того, как сами соседи вскрыли дверь и обнаружили девушку мертвой.

Канюсу предъявлено обвинение по статье «Убийство». Прокурор, в свою очередь, ходатайствовал переквалифицировать дело на «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Суд отложил рассмотрение ходатайства до конца судебного следствия.

О том, что сотрудники полиции в Кемерово проигнорировали вызов в дом, в котором позднее произошло убийство 23-летней девушки, сообщалось в феврале 2021 года.

Тогда следователи сообщили, что два сотрудника полиции — начальник смены и старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» — проявили халатность. Зарегистрировав сообщение, они не отправили группу на проверку поступившей информации. Им предъявлены обвинения.

15 марта в Следственном управлении СК России по региону указали, что уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» после убийства было возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части УМВД России по Кемерово.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемые действительно получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе города слышны женские крики о помощи.

«Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства конфликтной ситуации, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов: ППС, ДПС, Росгвардии. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», — отметили в СК.

Следователи выясняют, кто еще из сотрудников полиции находился в тот день на дежурстве, а также где они фактически были, когда поступали сигналы о преступлении.