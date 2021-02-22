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В Кемерово полицейские не среагировали на вызов и не предотвратили убийство

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В Кемерово сотрудники полиции проигнорировали вызов в дом, в котором позднее произошло убийство 23-летней девушки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте управления Следственного комитета России (СК РФ) по Кемеровской области.

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Инцидент произошел в январе 2020 года. Следствие считает, что два сотрудника полиции — начальник смены и старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции «Ленинский» — проявили халатность. Зарегистрировав сообщение, они не отправили группу на проверку поступившей информации. Им предъявлены обвинения.

«По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации», — говорится в сообщении.

Обвиняемые не сотрудничали со следствием и вину свою не признали. Уголовное дело передано в суд. Мужчина, убивший сожительницу, в итоге был задержан на месте преступления.

В октябре 2020 года уголовное дело возбудили в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду по подозрению в халатности в связи с массовым убийством в Нижегородской области.

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