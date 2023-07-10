Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за дождей

Почти на всей территории Магаданской области 10 июля объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в местном пожарно-спасательном центре.

Согласно имеющейся информации, почти во всем регионе (за исключением Ольского городского округа и Магадана) существует риск возникновения чрезвычайной ситуации вплоть до межмуниципального уровня.

Могут происходить сбои в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций. Также высока вероятность размыва дорог, мостов и дамб, затопления местности, активизации оползневых и обвально-осыпных процессов.

С ночи на понедельник в области идут сильные дожди, местами мокрый снег. Ощущается резкое похолодание.

Ранее экстренное предупреждение объявляли на юге Магаданской области 5 июля.

Накануне спасатели объявили экстренное предупреждение с 4 по 6 июля в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности.