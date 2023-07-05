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Экстренное предупреждение объявили на юге Магаданской области

Экстренное предупреждение объявлено на юге Магаданской области из-за штормового ветра
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Спасатели объявили экстренное предупреждение на юге Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 5 июля сообщили в пожарно-спасательном центре региона.

«Объявлено экстренное предупреждение на 5 июля», — рассказали в центре.

Уточняется, что в Ольском районе, который территориально охватывает почти весь юг региона, может возникнуть ЧС муниципального уровня. Также существует вероятность затруднений в работе всех видов транспорта.

Возможны повреждения или обрывы линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Летний разгар: лесные пожары бушуют в Якутии и Магаданской области
Осложняют ситуацию в этих регионах аномальная жара и грозовая активность

Накануне сообщалось, что площадь природных пожаров на территории Якутии за сутки выросла на 36 тыс. га и суммарно достигла 97 тыс. га, основной причиной являются грозы. В Якутии днем ранее был введен режим ЧС из-за природных пожаров.

В этот же день спасатели объявили экстренное предупреждение в Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском муниципальных образованиях Магаданской области ввиду прогнозируемой высокой пожарной опасности из-за погоды. Уточняется, что предупреждение будет действовать с 4 по 6 июля.

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