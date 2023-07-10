Авиакомпания Red Wings займется грузоперевозками

Авиакомпания Red Wings (входит в периметр госкорпорации «Ростех») летом завершит сделку по покупке одной из грузовых авиакомпаний, сообщил 6 июля в интервью «Россия-24» гендиректор перевозчика Евгений Солодилин. Авиакомпанию он не назвал. По словам двух источников «Известий» на рынке, речь идет о Sky Gates Airlines, которая базируется в подмосковном Жуковском.

Sky Gates была создана в 2015–2016 годах. Парк компании насчитывал два самолета Boeing 747, способных перевозить до 112 т груза. В 2022-м в связи с санкциями самолеты были конфискованы и возвращены в парк родственному азербайджанскому перевозчику Silk Way West Airlines, у которого, по данным сервиса planespotters.net, российская компания и брала эти самолеты в лизинг.

По данным Росавиации, Sky Gates занимала третье место на рынке грузоперевозок в России (после Airbridgecargo и «Аэрофлота»), однако точные данные по грузообороту этой компании в ведомстве не раскрывали.

В 2022 году, после того как Sky Gates лишилась двух Boeing, Росавиация заморозила сертификат эксплуатанта этой авиакомпании, сообщил источник «Известий» в другом грузовом перевозчике. Сейчас он восстановлен, согласно данным сайта федерального агентства воздушного транспорта. В парке числится один Ил-76.

Как сообщили собеседники «Известий», Sky Gates будет эксплуатировать два восстанавливаемых сейчас Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») грузовых Ил-96-400Т. Ранее их планировалось передать в Airbridgecargo (ABC, входит в группу «Волга-Днепр»). В июне она планировала начать полеты на первом из самолетов в Китай, но согласно данным Flightradar24, этого так и не произошло.

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Крупный габарит: Red Wings выходит на рынок грузоперевозок