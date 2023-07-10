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Посольство РФ заявило о фактическом признании США в военных преступлениях

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Фото: TASS/Ting Shen
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Белый дом фактически признал военные преступления США. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

Таким образом в диппредставительстве отреагировали на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби в связи с передачей Киеву кассетных боеприпасов.

«Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России», — отметили дипломаты.

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Ранее, 7 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния со стороны США.

В этот день стало известно, что Белый дом одобрил отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как подчеркнул советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Киев дал гарантии ответственно использовать оружие и провести разминирование территорий в будущем.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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