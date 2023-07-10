Актер Андрей Соколов высказался за возвращение смертной казни в России

В июне народный артист России Андрей Соколов был избран председателем общественного совета при УФСИН России по Москве. В интервью «Известиям» он рассказал, почему стал правозащитником. Всё началось со съемок в сериале «Адвокат», в котором актер не только сыграл главную роль, но и был режиссером и сопродюсером.

«Многие из нашей команды были отмечены серебряными и золотыми медалями Плевако, имеют звания народного адвоката. Если есть возможность помочь людям, почему бы этого не сделать? У нас собрана новая команда из людей абсолютно разных профессий, конфессий», — сказал Соколов.

По признанию народного артиста, порой осуждают ошибочно. Соколов готов использовать связи, чтобы помогать. Также народный артист высказался о предложении депутатов отменить мораторий на смертную казнь.

«Положительно. Ведь какая цель службы исполнения наказаний? Перевоспитать и вернуть людей в общество. Есть те, кто не возвращается. Посмотрите, сколько рецидивов, сколько еще приносят беды бывшие заключенные, к сожалению», — ответил Андрей Соколов.

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