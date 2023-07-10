Евродепутат назвал причину недопуска РФ к расследованию взрывов на СП

Власти Германии и других стран, участвующих в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток», не передают России информации, поскольку они могут испытывать давление со стороны западного антироссийского альянса, рассказал в интервью «Известиям» депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт.

«Изначально было очевидно, что Россия сама не станет разрушать высокорентабельный проект. Обвинения прессы были совершенно невероятными. По данным американского журналиста Сеймура Херша, история развивалась по другому сценарию», — сказал он.

По его словам, правительство Германии и власти других стран не передают России никакой информации, вероятно, потому что на них давит западный антироссийский альянс.

«Они опасаются, что всплывут вещи, которые поставят под угрозу трансатлантические отношения или заставят немецких налогоплательщиков задуматься, оправдана ли вообще помощь Украине в таком масштабе», — добавил политик.

В конце сентября 2022 года были подорваны обе ветки крупнейших газопроводов в Европе «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

15 июня Москва обратила внимание Совбеза ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов, которое проводят Германия, Дания и Швеция. Затем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники все еще не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

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