Японский диетолог назвал снижающий уровень «плохого» холестерина овощ

Диетолог Масахиро Ивасаки из Японии заявил, что красный перец способен снижать уровень «плохого» холестерина в организме. Об этом 3 июля сообщает Yahoo Japan.

Специалист объяснил, что в перце содержится антиоксидант капсантин, способный повышать уровень «хорошего» холестерина в организме, пишет «Газета.Ru». Кроме того, он может снижать уровень «плохого» холестерина, пишет Pravda.Ru.

Диетолог добавил, что в каждом овоще содержится множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. В частности, капсантин отвечает за цвет красного перца и перца чили. Кроме того, в красном перце присутствует большое количество витамина С, что помогает организму бороться с лишним холестерином, отмечает ИА Регнум.

Кроме того, отмечает «Ридус», антиоксидант капсантин эффективен для снижения веса. Если в рационе человека много жирной пищи, то стоит добавить к нему красный болгарский перец.

29 июня диетолог Наталия Гридина призвала включить в рацион овощи, чтобы снизить уровень холестерина. По словам специалиста, предпочтение лучше отдать продуктов, в которых содержание углеводов меньше, отмечает телеканал «360». Помимо этого, стоит увеличить употребление орехов и рыбы, а также сократить количество животных жиров в рационе, пишет сайт kp.ru.

Также в июне врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина.

По словам специалиста, прежде всего речь идет о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах.

В мае врач-остеопат Владимир Животов сообщил, что красный перец стимулирует рост волос и регенерацию тканей, поскольку ускоряет метаболизм, пишет Life.ru.