Диетолог назвал снижающие холестерин продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в воскресенье, 18 июня, специалист рассказал, что существуют четыре группы продуктов, нормализующих состав крови и поддерживающих уровень холестерина.

Прежде всего, речь идет о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах. Гинзбург объяснил, что пищевые волокна связывают желчные кислоты в кишечнике и не дают им всасываться обратно, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«В результате организму приходится искать откуда-то новые холестериновые клетки. Благодаря этому в организме плохой холестерин меняется на хороший», — пояснил врач.

По его словам, также полезны для снижения уровня холестерина бобовые, однако не только благодаря пищевым волокнам, но и специфическому белку, в котором меньше аминокислот, чем в животном белке.

К третьей группе продуктов Гинзбург отнес кисломолочные. По его словам, они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, оказывающей противовоспалительное действие на холестерин, пишет РИАМО.

В последнюю группу специалист включил продукты, богатые омегой-3: оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыба жирных сортов, отмечает Pravda.Ru. Указанные продукты нормализуют состав крови, а также способствуют снижению уровня холестерина.

13 июня диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал о пользе майонеза. По его словам, майонез является полезным продуктом, поскольку его производят на основе растительных масел, а также благоприятно влияет на работу всех систем организма, отмечает телеканал «360». Кабанов указал на то, что в составе майонеза есть полезный холестерин, необходимый для работы клеток, пишет сайт kp.ru.

1 июня врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал «Известиям», что для снижения холестерина необходима физическая активность, а также питание с высоким содержанием клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот.

В ноябре прошлого года врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев в беседе с RT посоветовал включить в утренний рацион бананы, грейпфруты, а также яблоки. Последние, по его словам, помогают контролировать количество холестерина в организме, а в их кожуре содержится клетчатка, помогающая работе ЖКТ, сообщает телеканал «Звезда».