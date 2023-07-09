Народный фронт передал лодки бойцам РФ на Днепре

Народный фронт передал лодки и моторы российским бойцам, которые выполняют боевые задачи на Днепре. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Народного фронта.

Отмечается, что на приобретение лодок и моторов для российских военных жители страны собрали свыше 88 млн рублей менее, чем за двое суток. Первую партию Народный фронт уже вручил военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Там же состоялся тест-драйв плавсредств на воде.

«Для наших парней мы закупили лодки в достаточном количестве, чтобы противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра», — заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Жители России также привозили в штабы Народного фронта моторы и лодки. В Пермском крае уже в первые часы старта сбора привезли в региональное отделение Народного фронта лодку с мотором, бензобаком и двумя спальниками. Аналогичные случаи были и в других российских субъектах. Всё, что необходимо военным, передадут на передовую.

«Сегодня привезли моторы и другие расходные материалы. Всё то, что так нужно, чтобы спасти как можно больше жизней. Именно сейчас, когда это так важно. Большое спасибо россиянам за поддержку наших ребят. Присоединяйтесь ко всем нашим сборам, победа обязательно будет за нами», — сказала руководитель региональных отделений Народного фронта в Запорожской и Херсонской областях Любовь Колесник.

Российские военные выразили благодарность всем, кто участвовал в сборе средств на моторы и лодки.

Поддержать другие сборы для военных ВС России можно на сайте проекта «Все для Победы!». Также во всех региональных отделениях Народного фронта принимают помощь для российских бойцов.

Ранее, 2 июля, Народный фронт открыл срочный сбор на лодки и моторы для эвакуации и боевой работы российских военных на Днепре. Необходимо было собрать 70 млн рублей, все средства пошли на закупку более 150 лодок.