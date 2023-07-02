Народный фронт открыл срочный сбор на лодки для российских войск на Днепре

Народный фронт открыл срочный сбор на лодки и моторы для эвакуации и боевой работы российских военных на Днепре. Необходимо собрать 70 млн рублей, все средства пойдут на закупку более 150 лодок.

«Нам сейчас необходимы моторные лодки, к ним необходимы хорошие моторы. Призываю помочь всех, кому небезразлична судьба бойцов, гражданских и детей, чье будущее мы защищаем! Огромное вам спасибо, и мы благодаря вам, благодаря вашей помощи эту заразу выбьем! Россия победит!» — рассказал военнослужащий с позывным Ярый.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых российские военные во время боевых действий пытаются завести лодку, чтобы отойти от берега, но плавсредство не заводится. Солдаты погибли.

«Бойцы на передовой говорят о том, что моторы, которые они используют, работают постоянно на предельной мощности, ресурс мотора нужен большой, потому что километры водной глади нужно преодолевать с максимально большой скоростью и маневрированием. Пацаны — герои, врага они никуда не пропустят. Победа будет за нами!» — заявил руководитель Центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Сбор средств поддержали военные корреспонденты и артисты, в том числе Дмитрий Певцов.

«Произошла печальная история: наши бойцы не смогли уйти из зоны поражения только потому, что не сумели завести лодку. 18 секунд они пытались ее завести, это не произошло, и на них посыпались снаряды. Мы объявляем срочный сбор, чтобы у наших бойцов было все необходимое», — сказал он.

Поддержать сбор можно на сайте проекта «Все для Победы!» с помощью QR-кода, а также в региональных отделениях Народного фронта.