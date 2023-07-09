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Улицы Сочи ушли под воду после обрушившегося на город ливня

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 — Джубга — Сочи, временно остановили из-за мощного ливня, обрушившегося на регион. Об этом 9 июля сообщили в администрации Сочи.

«Проезд на участках трассы А-147 был временно перекрыт федеральными дорожниками. Сейчас дождь прекратился, вода с проезжей части уходит естественным путем», — говорится в Telegram-канале администрации.

На улице Ленина движение автотранспорта уже переходит в штатный режим.

На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако администрация призывает оставаться дома или в безопасном месте, а также принять все необходимые меры предосторожности.

На кадрах, опубликованных местными жителями в Сети, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.

Участок трассы А-147 Адлер — Веселое перекрыт в связи с подтоплением проезжей части, сообщили журналистам 9 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Федеральный подрядчик перекрыл движение на участке А-147 0–8 км Адлер — Веселое с 1+500 — 2+200 км <...> в связи с подтоплением проезжей части», — говорится в сообщении.

Уточняется, что последствия ЧП в настоящий момент устраняются.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи до 10 июля включительно.

В администрации Сочи уточнили, что в Адлеровском районе выпало 100 мм осадков.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.

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