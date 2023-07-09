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Ферстаппен одержал шестую победу подряд на этапах «Формулы-1»

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Фото: Global Look press/Simon West
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Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен одержал шестую победу подряд на этапах «Формулы-1», выиграв Гран-при Великобритании.

Гонка состоялась 9 июля на автодроме «Сильверстоун». Пилот Red Bull стартовал с поул-позиции и показал лучший круг, заработав 26 очков в зачет чемпионата мира.

Второе место занял британец Ландо Норрис на McLaren, третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Для Ферстаппена эта победа стала восьмой за сезон. Он стал пятым пилотом в истории, выигравшим шесть Гран-при подряд.

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В общем зачете действующий чемпион «Формулы-1» лидирует с 255 очками. Его преимущество над напарником по команде Серхио Пересом из Мексики увеличилось до 99 баллов.

Ранее, 2 июля, Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела результаты Гран-при Австрии после назначения штрафных секунд девяти пилотам. Она наказала гонщиков за нарушения границ трассы, не обнаруженные сразу во время заезда.

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