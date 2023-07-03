Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Армия
Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт
Экономика
Карты «Мир» будут приниматься на всей территории Кубы этим летом
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Происшествия
В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку
Армия
Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей
Армия
Экипажи вертолетов Ка-27 отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Мир
В постпредстве РФ указали на пристрастность ООН по украинскому кризису
Экономика
В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT
Мир
Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
Мир
Литва ужесточила правила провоза 57 видов товаров через РФ и Белоруссию

FIA пересмотрела результаты Гран-при Австрии из-за нарушений пилотов

0
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency/IPA/Federico Basile
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела результаты Гран-при Австрии после назначения штрафных минут девяти пилотам. Об этом 2 июля сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, FIA назначила штрафы за многочисленные нарушения границ трассы, не обнаруженные ранее во время заезда. За четыре нарушения федерация назначала пилоту дополнительные 5 секунд, за пять нарушений — 10 секунд.

По итогам расследования, Карлос Сайнс (Ferrari) получил 10 секунд и спустился с 4-го места на 6-е, благодаря чему Ландо Норрис (McLaren) и Фернандо Алонсо (Aston Martin) поднялись на одну строчку вверх. Льюис Хэмилтон (Mersedes) также получил штрафные 10 секунд, из-за чего уступил 7-е место Джорджу Расселу (Mersedes).

Больше всех нарушал Эстебан Окон (Alpine) — ему назначили 30 штрафных секунд, из-за чего он спустился с 12-й строчки на 15-ю.

Королевский приезд: игра по «Формуле-1» появится в России в июле
С чем связана задержка в поставке дисков для консолей и как можно приобрести цифровую версию

Ранее, 1 июля, «Спорт-Экспресс» сообщал, что спринт Гран-при Австрии по «Формуле-1» выиграл нидерландский гонщик Макс Ферстаппен от команды Red Bull.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023