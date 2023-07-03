FIA пересмотрела результаты Гран-при Австрии из-за нарушений пилотов

Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела результаты Гран-при Австрии после назначения штрафных минут девяти пилотам. Об этом 2 июля сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, FIA назначила штрафы за многочисленные нарушения границ трассы, не обнаруженные ранее во время заезда. За четыре нарушения федерация назначала пилоту дополнительные 5 секунд, за пять нарушений — 10 секунд.

По итогам расследования, Карлос Сайнс (Ferrari) получил 10 секунд и спустился с 4-го места на 6-е, благодаря чему Ландо Норрис (McLaren) и Фернандо Алонсо (Aston Martin) поднялись на одну строчку вверх. Льюис Хэмилтон (Mersedes) также получил штрафные 10 секунд, из-за чего уступил 7-е место Джорджу Расселу (Mersedes).

Больше всех нарушал Эстебан Окон (Alpine) — ему назначили 30 штрафных секунд, из-за чего он спустился с 12-й строчки на 15-ю.

Ранее, 1 июля, «Спорт-Экспресс» сообщал, что спринт Гран-при Австрии по «Формуле-1» выиграл нидерландский гонщик Макс Ферстаппен от команды Red Bull.