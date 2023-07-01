Гонщик Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии на «Формуле-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен команды Red Bull выиграл спринт Гран-при Австрии на «Формуле-1». Об этом 1 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

Второе место занял партнер спортсмена по команде Серхио Перес. На третьем месте расположился гонщик Карлос Сайнс из Ferrari.

Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 10-е и 8-е места соответственно.

Результаты спринта не определяют порядок старта в воскресной гонке.

Гран-при Австрии «Формулы-1» начнется в 14:00 воскресенья, 2 июля.

В середине июня Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1» — восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин. Соревнования прошли в Монреале.