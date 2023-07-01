Гонщик Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии на «Формуле-1»
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен команды Red Bull выиграл спринт Гран-при Австрии на «Формуле-1». Об этом 1 июля сообщил «Спорт-Экспресс».
Второе место занял партнер спортсмена по команде Серхио Перес. На третьем месте расположился гонщик Карлос Сайнс из Ferrari.
Пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 10-е и 8-е места соответственно.
Результаты спринта не определяют порядок старта в воскресной гонке.
Гран-при Австрии «Формулы-1» начнется в 14:00 воскресенья, 2 июля.
В середине июня Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1» — восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин. Соревнования прошли в Монреале.