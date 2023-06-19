Гонщик Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен команды Red Bull выиграл Гран-при Канады «Формулы-1» — восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин. Соревнования прошли на трассе имени Жиля Вильнева в Монреале.

25-летний Ферстаппен лидировал на каждом круге. Это 41-я победа гонщика и 100-я для Red Bull. Вторым финишировал Фернандо Алонсо команды Aston Martin, третье место занял британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, передает Reuters.

Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной. Спортсмены делят пятое место по выигранным гонкам в «Формуле-1», передает «Спорт-Экспресс».

Гонщик Ферстаппен не первый раз отличается победами. Так, 26 мая он стал первым во второй тренировке свободных заездов на седьмом этапе чемпионата «Формула-1» в рамках Гран-при Монако. Он прошел круг за 1,12 минуты.