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Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Николаев
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Россия ответит на попытку атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) натовскими снарядами. Об этом 9 июля заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал он в своем Telegram-канале.

Такое высказывание было сделано после того, как ряд Telegram-каналов предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ракетами Смоленскую АЭС.

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Ранее, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от службы безопасности информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал принять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

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