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Во время забегов с быками в Испании пострадали 15 человек

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Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos
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За три дня забегов с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадали 15 человек. Об этом 9 июля сообщил Twitter регионального отделения Международного комитета Красного Креста.

Фестиваль Сан-Фермин стартовал 6 июля и продлится в течение недели. В рамках него на улицах города каждый день проводятся забеги с быками, во время которых местные жители и туристы нередко получают травмы.

Ранее, 7 июля, сообщалось о семи пострадавших во время участия в первом забеге с быками. Он стартовал в 08:00 по местному времени и продлился три минуты.

В 2022 году три человека скончались от полученных ранений при забеге. Известно, что среди погибших был французский турист.

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