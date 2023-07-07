В Испании при забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали во время участия в первом в этом году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне. Об этом 7 июля сообщило издание El Diario.

Забег стартовал в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и длился около трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля и продлится неделю. Основной его частью являются ежедневные забеги с выпущенными из загона быками, в ходе которых сотни людей бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Аналогичный случай произошел в июле 2022 года. Тогда три человека скончались от полученных ранений при забеге. Известно, что среди погибших был французский турист.