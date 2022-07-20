В Испании три человека погибли во время забегов с быками

Три человека скончались из-за полученных ранений во время забегов с быками на традиционных гуляньях в автономном сообществе Валенсия в Испании. Об этом в среду, 20 июля, пишет газета ABC.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в больницу, где они скончались. Сообщается, что среди погибших был французский турист.

Аналогичный случай произошел в июле 2019 года, тогда в рамках испанского фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (область Наварра) пострадали пять человек. Забег длился чуть меньше трех минут. В это время по традиции сотни людей, преследуемые выпущенными из загона разъяренными быками, бежали по узкой улице.