В Италии появится первая улица в честь Берлускони

Первая улица, названная в честь умершего в июне бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, появится в курортном городе Портофино на Лигурийском побережье. Об этом 9 июля сообщает газета Il Secolo XIX.

Такое решение приняли на заседании городского совета 8 июля. Там также определили месторасположение этой новой пешеходной улицы. Церемонию присвоения ей имени Берлускони решили провести 29 сентября, в день рождения политика.

Сейчас власти города должны обратиться в префектуру Генуи для получения разрешения не следовать принятой норме, предусматривающей наименования в память о людях только спустя 10 лет после их смерти. Ранее на эту норму сослался мэр Милана Джузеппе Сала, отказавшийся назвать одну из улиц в честь Берлускони в его родном городе сразу после его смерти.

В то же время рассматривается предложение по переименованию стадиона в Монце в честь Берлускони. Он владел одной местной футбольной командой, которая при нем сумела выйти в серию А. Есть предложения по переименованию одного из двух миланских аэропортов — Линате.

Берлускони госпитализировали с подозрением на пневмонию и проблемы с сердцем 5 апреля. На следующий день стало известно, что у него диагностирована лейкемия.

Политик скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» на 87-м году жизни, через два дня его похоронили. После государственной церемонии тело увезли к его вилле в Аркоре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что президент России Владимир Путин искренне скорбит в связи с кончиной Берлускони.

Бывший премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года. В политику он пришел в 57 лет и за эти годы четырежды возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.