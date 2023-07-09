Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых системами ПВО украинских ракетах

В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил 9 июля губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Из-за падения одной ракеты оказалась полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. На месте находятся оперативные службы.

Ранее в этот день о работе системы ПВО сообщали власти Крыма и ростовского Донецка.

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что система ПВО уничтожила украинскую ракету. До этого в районе Керчи также была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.