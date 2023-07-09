Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден сообщил об отсутствии единства в НАТО по мгновенному приглашению Украины
Мир
Лавров указал главе МИД Турции на деструктивность поставок техники Украине
Спорт
Теннисистка Андреева в 16 лет вышла в 1/8 финала Уимблдона
Общество
Жителей Московского региона предупредили о рекордном похолодании
Мир
Глава МИД Франции заверила Украину в продолжении поддержки
Происшествия
В Ленобласти полицейский убил нового возлюбленного сожительницы у нее в квартире
Мир
На выборах президента Узбекистана проголосовало более 60% избирателей
Происшествия
В Москве 7-летний мальчик погиб после падения с 10-го этажа
Мир
В России начался подсчет голосов на выборах президента Узбекистана
Мир
В Абхазии прервано движение поездов из-за размыва путей
Мир
Пять человек погибли при обрушении здания после взрыва газа в Пакистане
Мир
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым зерновую сделку и ситуацию на Украине
Сюжет:

Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых системами ПВО украинских ракетах

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил 9 июля губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Из-за падения одной ракеты оказалась полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. На месте находятся оперативные службы.

Ранее в этот день о работе системы ПВО сообщали власти Крыма и ростовского Донецка.

«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
Очередной удар ВСУ попытаются нанести в районе Запорожской АЭС, считают эксперты

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что система ПВО уничтожила украинскую ракету. До этого в районе Керчи также была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023