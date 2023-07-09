В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету

Российская система ПВО в воскресенье, 9 июля, сбила крылатую ракету в районе Керчи. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он указал, что разрушений и пострадавших нет. Аксенов также призвал жителей соблюдать спокойствие.

20 июня в Крыму обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подавлен и посажен беспилотник был средствами РЭБ.

Вместе с этим продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.