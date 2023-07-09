Власти сообщили о срабатывании системы ПВО в Донецке Ростовской области

В городе Донецке Ростовской области 9 июля сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Роман Кураев.

«После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории города Донецка <...> Слава богу, жертв нет», — отметил Кураев.

Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что система ПВО уничтожила украинскую ракету.

Он отметил, что есть незначительные инфраструктурные разрушения. Мэр Донецка также подтвердил эту информацию, заявив, что с понедельника начнутся восстановительные работы.

В этот же день стало известно, что в районе Керчи также была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет.

Днем ранее, 8 июля, в Воронежской области недалеко от административного центра средства ПВО ликвидировали два беспилотника, отметил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, жертв, пострадавших и разрушений не было.

Вместе с этим продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.