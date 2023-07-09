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В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО
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В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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На время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, в Литве запрещены дроны и коммерческие рейсы. Об этом сообщает издание Bernardinai 9 июля со ссылкой на директора Центра аэрокосмических данных Игнаса Даэула.

«Мы понимаем и поддерживаем ответственное и законное использование дронов, мы полностью поддерживаем эти необходимые меры предосторожности, которые принимаются во время таких мероприятий высокого уровня», — отметил он.

В Центре аэрокосмических данных пояснили, что запрет на запуски беспилотников связан с угрозой сбора шпионской информации о местах проведения саммита.
Однако использование дронов разрешается полиции — с помощью БПЛА будут выявляться взрывные устройства и другие опасные материалы.

Также в материале указано, что в течение двух дней, пока будет проводиться саммит, вильнюсский международный аэропорт будет закрыт для коммерческих полетов, следует из приказа минтранса республики.

Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО
Альянс пообещал Киеву новый пакет помощи, но о присоединении речи не идет

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведении ее от советского стандарта к стандартам альянса. Также ожидается, что по более тесным контактам с Киевом будет сформирован совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится в период проведения саммита.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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