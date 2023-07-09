Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Делегация Федерального собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется в Китай. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Матвиенко примет участие в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.
«В составе делегации — ряд заместителей председателей и глав комитетов обеих палат Федерального собрания», — уточняется в сообщении.
Визит делегации Федерального собрания в Китай ранее анонсировали СМИ КНР.
В конце июня представители внешнеполитических ведомств РФ и Китая высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их укреплению. Также стороны отметили доверительный характер и масштабный потенциал кооперации.
За месяц до этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что связь Москвы и Пекина становится всё более крепкой, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он также сообщил, что встретился с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном, для того чтобы обсудить реализацию договоренностей между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Итогом переговоров, прошедших в мае, стал ряд подписанных соглашений.