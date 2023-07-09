В КНР сообщили о предстоящем визите Валентины Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как ожидается, 9 июля прибудет в Китай с трехдневным визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Согласно имеющейся информации, Матвиенко должна возглавить российскую делегацию на очном заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Спикера Совфеда пригласил председатель Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи.

Ранее, 25 июня, стало известно, что представители внешнеполитических ведомств РФ и Китая высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их укреплению. Также были отмечены доверительный характер и масштабный потенциал кооперации.

За месяц до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что связь Москвы и Пекина становится всё более крепкой, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он также сообщил, что встретился с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном, для того чтобы обсудить реализацию договоренностей между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Итогом переговоров в конце мая стал ряд подписанных соглашений. В их числе — экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и прочее.