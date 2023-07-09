В минспорте Хакасии рассказали о проверках в спортшколе из-за кишечной инфекции

Результаты контроля на бактериологические показатели, который проводился в связи со вспышкой кишечной инфекции в спортшколе в Хакасии, отрицательные. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали в минспорте республики 9 июля.

«В связи с двумя выявленными случаями среди 140 проживающих были приняты меры по изолированию. Ситуация со стороны минспорта Хакасии и спортивной школы «Тея» во взаимодействии с Роспотребнадзором находится под контролем», — отметили в ведомстве.

8 июля в спортшколе во время сборов детской команды произошла вспышка острой кишечной инфекции. По словам тренера, вместе с ним отравились еще как минимум трое учеников. У 11-летнего мальчика и 15-летней девочки болезнь проходит в легкой форме, у 16-летнего парня — в тяжелой.

Ранее было установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев заболевания.

В связи с произошедшим было организовано проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительной дезинфекции помещений пищеблока и мест общего пользования.