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Тренер рассказал о вспышке острой кишечной инфекции в спортшколе в Хакасии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В спортивной школе «Тея» в Хакасии во время сборов детской команды произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом 8 июля рассказал «Известиям» тренер Денис Мамонов.

«Я сейчас нахожусь в больнице, со мной мой ученик. Сейчас нам немного лучше, более-менее всё стабилизировалось. 6 июля мы позавтракали, я провел утреннюю тренировку, не пошел на обед, так как уже ухудшалось состояние. Начало тошнить, я лег поспать перед вечерней тренировкой, провел только половину, попросил, чтобы меня подменили, и пошел к номеру. До номера не дошел, меня заметили мои ученики. Попросил, чтобы довели, они привезли меня в больницу», — рассказал он.

По словам тренера, вместе с ним отравились еще как минимум трое учеников. У 11-летнего мальчика и 15-летней девочки болезнь проходит в легкой форме, у 16-летнего парня — в тяжелой.

«Мы из Новокузнецка, нас четверо переболело. Пять дней питались нормально, на шестой нас понесло. Это обычные спортивные сборы. Собираемся и тренируемся, ребята знакомятся», — рассказал Мамонов.

В управлении Роспотребнадзора по Республике Хакасия заявили, что приступили к расследованию причин возникновения острой кишечной инфекции.
Было установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев заболевания.

В связи с произошедшим организовано проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительной дезинфекции помещений пищеблока и мест общего пользования.

Ранее, 5 июля, в детском оздоровительном лагере «Юность» в Воронежской области были зарегистрированы десять случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Один ребенок был госпитализирован в стационар.

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