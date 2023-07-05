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В детском лагере под Воронежем выявили случаи острой кишечной инфекции

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В детском оздоровительном лагере «Юность» в Воронежской области зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Об этом 5 июля сообщило управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

«По состоянию на 5 июля зарегистрировано десять случаев с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей. При возникновении симптомов заболевания все заболевшие были обследованы на вирусологические и бактериологические показатели, один ребенок госпитализирован в стационар», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех больных оценивается как стабильное.

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Специалисты Роспотребнадзора начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. По предписанию ведомства работа лагеря приостановлена.

Накануне, 4 июля, количество заразившихся норовирусом в детском лагере «Белые горы» в Амурской области возросло до 115 человек. 110 из заболевших являются детьми. В региональных стационарах из 21 человека осталось только четверо пострадавших — трое детей и один вожатый. Остальные дети выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.

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