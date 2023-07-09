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Пожарные ликвидировали открытое горение под Волгоградом

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Фото: МЧС России
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Пожарные ликвидировали открытое горение в городе Волжский Волгоградской области. Об этом в ночь на воскресенье, 9 июля, заявила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения в 23:55», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент идет пролив и разбор конструкций.

Накануне сообщалось о локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В субботу в Волжском загорелось производственное здание. Инцидент произошел на улице Портовая. Площадь пожара изначально составляла 1 тыс. кв. м.

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