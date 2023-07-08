Пожар на производстве под Волгоградом локализован на 2 тыс. кв. м

Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2 тыс. кв. м. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда локализовали пожар в 21:50 на площади 2 тыс. кв. м. На месте работают 48 человек личного состава, 18 единиц техники, из них от МЧС России 35 человек личного состава и 13 единиц техники», — говорится в заявлении ведомства.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в этот день в городе Волжский Волгоградской области загорелся склад кейтеринга. Пожар произошел на улице Портовая. Площадь возгорания на территории производственного здания составляла 1 тыс. кв. м.