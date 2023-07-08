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Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности

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Фото: Global Look Press/IMAGO/mix1press
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Руководство популярной сети супермаркетов REWE попыталось лишить работы известного в ФРГ пророссийского активиста Макса Шлунда из-за его происхождения. О том, как его заставляли уволиться, рассказал сам мужчина в субботу, 8 июля.

Инцидент произошел еще в январе. Тогда Шлунд работал доставщиком еды. Начальство вызвало его на «важный разговор», в ходе которого мужчину расспрашивали о деятельности, направленной на помощь жителям Донбасса. Затем Шлунду прямо сказали, что русскому человеку в их компании не место.

Впоследствии сеть супермаркетов даже не смогла предоставить в письменном виде основания, по которым мужчину собираются увольнять.

«Мы подали в суд о незаконности данных действий. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости», — рассказал россиянин в беседе с «РИА Новости».

При этом, как заявил сам Шлунд, работающие там украинцы открыто поддерживали Россию.

«Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их в данном случае мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе», — подчеркнул он.

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Ранее, 6 июня, Шлунда вывели из зала суда в Кельне, где рассматривалось дело в отношении его супруги, подвергшейся преследованию за пророссийскую позицию по конфликту на Украине. Как рассказал сам Шлунд, причиной стала потасовка с проукраинскими провокаторами.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

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