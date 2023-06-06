Мужа Елены Колбасниковой вывели из зала суда из-за провокаций

Мужа активистки Елены Колбасниковой Максима Шлунда вывели из зала суда в Кельне, где во вторник, 6 июня, рассматривается дело в отношении его супруги, подвергшейся преследованию за пророссийскую позицию по конфликту на Украине. Как рассказал сам Шлунд, причиной стала потасовка с проукраинскими провокаторами.

«Вывели меня, потому что пришли наши «доброжелатели». Начали меня отпихивать, чтобы занять место. Я просто стоял, получилась небольшая потасовка. Работники суда долго разбираться не стали», — сказал мужчина журналистам.

Он также добавил, что придерживается позиции своей жены, которая не считает Россию агрессором.

Сама активистка утверждает, что ее судят за правду. По словам женщины, ей нечего скрывать.

Как сообщает телеканал Deutsche Welle в Twitter, cуд в Кельне назначил активистке штраф в €900.

Елена Колбасникова — уроженка украинского Днепропетровска. Она известна как организатор крупных пророссийских акций и автопробегов в Германии. В мае прошлого года со сцены на митинге активистка заявила, что не считает Россию агрессором и что Москва способствует окончанию военного конфликта на Украине, который фактически начался еще до начала спецоперации РФ.

Колбасниковой грозит до трех лет лишения свободы.

После обвинений в свой адрес она подала заявление на гражданство России.