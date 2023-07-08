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В Уфе завершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Уфе 8 июля завершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь». С участниками спортивного мероприятия поговорил корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Известно, что маршрут гонщиков был построен от Казани до Уфы. За это расстояние у многих возникли технические неисправности: у кого-то оторвалось колесо, а кто-то остался без тормозов. Однако спортсмены собрались здесь именно ради эмоций и адреналина.

«Впечатления просто обалденные. Кто рисовал эту трассу, надо памятник поставить. Раллийная, скоростная, трамплины, красиво — просто обалдеть. В качестве открывающего скоростного участка здорово», — поделился впечатлениями участник ралли-рейда Михаил Шкляев.

Другой пилот команды «Газ рейд-спорт» Алексей Хлебов рассказал, что прямо во время гонки у него случился полный отказ тормозов — до финиша он добирался только благодаря своему мастерству и поддержке болельщиков. Особенно активно поддерживали участников представители Башкирии и Татарстана — они даже помогали гонщикам найти правильный путь.

«Много ограничений скорости, так как много населенных пунктов. Действительно, стоят папы, мамы, дедушки, бабушки. Аплодируют, машут. Это здорово, что так поддерживают», — заметил участник Эдуард Николаев.

В категории тяжеловесов грузовик Николаева финишировал третьим, лидерами стали белорусские экипажи Алексея Вишневского и Сергея Вязовича.

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6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля прошла церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь». В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

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