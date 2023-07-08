В Грузии началось шествие против проведения ЛГБТ-фестиваля

В Грузии началось шествие православных активистов и членов партии консерваторов против проведения в стране ЛГБТ-фестиваля. Подробнее об обстановке в Тбилиси рассказал журналист «Известий» Георгий Джабишвили 8 июля.

На кадрах видно, как несогласные с проведением такого мероприятия собрались у памятника грузинскому писателю Важе-Пшавеле. Известно, что люди приехали туда со всей страны. Сам фестиваль будет проводиться в нескольких километрах от организованного протеста — у озера Лиси.

«Уже сейчас на месте мы видим довольно-таки много сотрудников полиции. МВД сделало заявление о том, что силовики будут следить за соблюдением правопорядка», — передает корреспондент.

Лидер партии консерваторов Грузии Кока Моргория заявил, что, несмотря на влияние европейской политики и финансирование со стороны США таких мероприятий, в Грузии остаются главными обычаи и традиции страны.

Многотысячная толпа уже начала движение в сторону озера Лиси. Никаких задержаний пока не было.

В прошлом году проведение фестиваля также привело к протестам. 2 июля 2022 года несколько тысяч человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на митинг противников ЛГБТ-сообщества.