В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на митинг против ЛГБТ

Несколько тысяч человек вышли в Тбилиси к зданию парламента на митинг противников ЛГБТ-сообщества. Кадры с демонстрации в прямом эфире 2 июля транслирует местный телеканал TV Pirveli.

«Мы никуда не собираемся врываться и устраивать погромы. Мы тут стоим спокойно и выступаем против ЛГБТ-сообщества. Мы уже достигли своей цели. Они (представители ЛГБТ-сообщества. — Ред.) в этом году не будут проводить парад, а лишь соберутся где-то в лесу тайно», — сказал журналистам один из организаторов митинга Константин Моргошия.

Отмечается, что демонстранты перекрыли проспект Руставели, где находится здание парламента. Митингующие держат в руках перечеркнутые радужные флаги, плакаты с перечеркнутыми портретами послов, грузинского омбудсмена Нино Ломджарии.

На месте дежурят усиленные наряды полиции.

Как сообщил корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили с места событий, протестующие потребовали американского посла в Грузии Келли Дегнан и главу миссии ЕС Карла Харцеля покинуть страну. Он отметил, что участники акции демонстративно разорвали флаги Евросоюза и НАТО возле штаб-квартиры ЕС.

Представители и защитники прав ЛГБТ-сообщества планируют в этот день устроить музыкальное мероприятие в парке Мтацминда. Это будет заключительное мероприятие в рамках «Недели прайда».

В ночь на 2 июля грузинские полицейские задержали 26 человек, которые решили заранее прийти в парк Мтацминда, переночевать там и тем самым не позволить представителям и защитникам прав ЛГБТ-сообщества провести свое мероприятие.

Годом ранее в Тбилиси также проходила «Неделя прайда», в ходе которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый «Марш достоинства» тогда должен был пройти 5 июля, однако его отменили из-за акции радикалов. Организаторы мероприятия Tbilisi Pride также сообщили о штурме своего офиса, где протестующие выбили окна и разбили оборудование. Там призывали полицию действовать в соответствии с законом и арестовывать агрессивные группы.