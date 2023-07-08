В Запорожской области сообщили о брошенных позициях ВСУ в районе Пятихаток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 июля.

«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Причиной отступления украинских военнослужащих может быть ротация или перегруппировка для удара в другом направлении, считает глава «Мы вместе с Россией». Он также отметил, что у ВСУ были очень большие потери.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что российские войска пошли в контратаку на село Пятихатки в Запорожской области. Рогов тогда указывал на необходимость отбросить ВСУ от Пятихаток, так как со своих позиций там они пытаются захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.