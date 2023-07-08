Купание на пляжах Анапы запретили из-за шторма

Власти Анапы запретили купаться в Черном море в субботу, 8 июля. Соответствующее предупреждение опубликовано в Telegram-канале мэрии города.

«В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!» — отмечено в сообщении.

Ранее, 29 июня, в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. МЧС предупреждало жителей и гостей Краснодарского края об ухудшении погодных условий в ближайшие дни.