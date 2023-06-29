Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за ливней

МЧС предупреждает жителей и гостей Краснодарского края об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Осадки продлятся до конца суток 29 июня, а также 30 июня и 1 июля. Ливни будут сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 20–22 м/с. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Из-за изобилия осадков прогнозируется подъем уровня воды на юго-востоке Кубани в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах, а также на реках Черноморского побережья. Местами уровень воды может достичь неблагоприятных отметок.

27 июня в Анапе закрывали городские пляжи. Купание было опасно в связи с сильным донным течением и штормом.