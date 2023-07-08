В Индии подросток умер из-за проникновения в мозг амебы Неглерия Фоулера

В индийском штате Керала 15-летний мальчик умер из-за амебы, заразившей его мозг. О случившемся сообщило издание India Times 8 июля.

«По словам министра здравоохранения Кералы Вины Джордж, жертва, 15-летний мальчик из Панавалли в округе Алапужа, умер в пятницу от первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ), редкой инфекции головного мозга», — указано в публикации.

По словам Джордж, этой пятый случай заражения инфекцией в штате. При этом смертность от заболевания составила 100%.

Первичный амебный менингоэнцефалит, или неглериаз, вызывают амебы Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Известно, что они проникают в мозг и вызывают поражение нервной системы. Заражение возможно в том случае, если человек искупался в теплой и грязной воде, — там и обитают одноклеточные.

Ранее, 4 июля, в Пакистане 30-летний мужчина умер, заразившись амебой вида Неглерия Фоулера. Отмечается, что зараженным был Мустафа Шафик, который проживал в городе Лахор. Он был госпитализирован в воскресенье, 2 июля, с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью.