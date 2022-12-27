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Врач не исключила распространения по миру «поедающей мозг» амебы

Врач Куприна: из-за глобального потепления «поедающая мозг» амеба может распространиться в холодные регионы
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Амеба вида Неглерия Фоулера, поражающая мозг человека, встречается странах с теплым климатом, однако из-за глобального потепления не исключается возможность распространения этой болезни и в более холодные регионы. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «Инвитро – Воронеж» Светлана Куприна во вторник, 27 декабря.

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«Первичный амебный менингоэнцефалит — редкое, но крайне опасное заболевание, вызываемое амебой Неглерией Фоулера. Назван этот вид одноклеточных в честь открывшего и описавшего Неглерию в 1960 году Малькольма Фоулера. Неглерия не адаптирована к обитанию в организме человека и является случайным для него паразитом. Опасна болезнь тем, что быстро поражает головной мозг, вызывая скоротечный первичный менингоэнцефалит, и при отсутствии лечения всегда приводит к смерти зараженного», — уточнила эксперт.

По ее словам, несмотря на наличие препаратов, противодействующих развитию болезни, в большинстве случаев первичный амебный энцефалит приводит к смерти инфицированного человека. Однако в истории известен и случай выздоровления зараженного пятимесячного ребенка из Ирана в 2012 году.

«Естественным местообитанием Неглерии служат теплые стоячие водоемы, почва, подогреваемые плавательные бассейны. Заражаются опасной амебой при купании в водоемах, бассейнах и горячих ваннах. Главным образом, при попадании загрязненной воды в носовые ходы. С момента открытия Неглерии Фоулера зарегистрировано несколько сотен случаев заражения. В основном они фиксируются в странах с теплым климатом: южные штаты США, Индия, Мексика. Однако заражения происходили и в Бельгии, Англии, Новой Зеландии и Чехии», — отметила Куприна.

Как указала врач, в России подобное пока не было зафиксировано — упоминаний об этом в официальных источниках нет.

«Можно сказать, что наш климат наc бережет. Поэтому для России Неглерия не будет являться столь актуальной угрозой. К тому же от человека к человеку это заболевание не передается», — сказала она.

Однако глобальное потепление делает свое дело — и эта тенденция не исключает возможность распространения этой болезни и в более холодные регионы.

«Учитывая, что амебы живут в любых пресноводных водоемах, а вопрос до конца не изучен, туристам будет разумно воздерживаться от купания в теплых стоячих водоемах, а также избегать попадания воды в нос, также не стоит контактировать с грязью», — добавила Куприна.

Накануне стало известно, что в Южной Корее выявили первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера. Заразившийся находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся обратно в Южную Корею 10 декабря, где умер в больнице спустя 10 дней.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзор Александр Семенов уточнил, что в России случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера не выявлено. Он пояснил, что заразиться амебой можно во время купания. Паразит может попасть в нос, после чего он прицепляется к обонятельному нерву и начинает, «пожирая» нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву. В связи с этим Семенов посоветовал отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана.

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