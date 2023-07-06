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В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

Pakistan Observer: 30-летний мужчина заразился «поедающей мозг» амебой
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Фото: Pakistan Observer
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В Пакистане 30-летний мужчина умер, заразившись амебой вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Об этом 4 июля сообщила газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

Отмечается, что зараженным был Мустафа Шафик, который проживал в городе Лахор. Он был госпитализирован в воскресенье, 2 июля, с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью.

Местная лаборатория подтвердила наличие Naegleria fowleri. Газета уточняет, что этот вид известен как «поедающая мозг» амеба. По информации издания, это первый случай заражения данной инфекцией в городе Лахор. Ранее сообщалось о трех случаях заражения в городе Карачи.

«Naegleria fowleri заражает людей, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния или погружения головы в пресную воду, например, в озерах и реках», — подчеркивает Pakistan Observer.

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Ранее, 26 декабря, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в стране выявили первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера. Заразившийся находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся обратно в Южную Корею 10 декабря, где умер в больнице спустя 10 дней.

В тот же день руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что в России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Он подчеркнул, что заражение не передается от человека к человеку.

Между тем, 30 декабря, полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха рассказал, что заразиться первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает амеба Неглерия Фоулера, можно только при попадании зараженной воды в нос. По его словам, заражение не происходит даже когда человек случайно выпивает пораженную амебой воду, если при питье вода не попадает в нос.

19 августа сообщалось, что в штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы вида Naegleria fowleri. Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Отмечается, что заражение этой амебой в 97% вызывает летальный исход. Эпидемиолог штата Небраска отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

До этого, 17 июля, стало известно, что в штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы.

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