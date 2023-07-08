В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около тысячи пар

В субботу, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. В связи с этим почти во всех городах страны начался настоящий свадебный бум.

Так, только в Москве в этот день поженятся около тысячи пар. Он выбран неслучайно — именно сегодня Русская православная церковь отмечает День памяти Петра и Февронии, которых считают покровителями брака.

Известно, что основные торжества, согласно традиции, пройдут в Муроме — на родине святых. Там организуют ярмарки, спектакли и мастер-классы.

Верующие в день праздника посещают службу в церкви, читают молитву о благополучии в семье, здоровье близких, гармонии и взаимопонимании. Женщины просят об излечении от бесплодия и долгожданном ребенке.

Общепринятым символом праздника является ромашка. Этот цветок, который легко найти в июльские дни, вплетают в венки, собирают в букеты, дарят близким.

При этом, несмотря на то что праздник тесно связан с любовью и институтом брака, жениться в этот день нельзя. Допустимы лишь помолвка или обручение.